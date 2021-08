M5S all’Ars: “Solidarietà al ministro Di Maio per le minacce no vax. Inaccettabile escalation clima d’odio”.

“Siamo vicini al collega ed amico, ministro Luigi Di Maio, per le minacce subite dai no vax. La stessa vicinanza e solidarietà esprimiamo nei confronti di tutti coloro che sono impegnati sul fronte dell’informazione e della lotta alla pandemia che ormai con cadenza quotidiana ricevono insulti e minacce per il loro prezioso operato. Il clima d’odio che si è creato è inaccettabile e costituisce un ulteriore ostacolo alla lotta al virus che purtroppo non accenna minimamente a battere in ritirata”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Giovanni di Caro.