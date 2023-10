Manutenzione reti idriche e collettori fognari, 1.196 interventi eseguiti nel primo semestre 2023

Lavori in corso a Lampedusa e a Sciacca oltre a quelli di routine che interessano il territorio Agrigentino

Dopo l’esecuzione degli interventi eseguiti e conclusi prima dei tempi previsti sul collettore di via Friscia Maglienti, per i quali è previsto il ripristino con il tappetino bituminoso non appena il calcestruzzo si sarà assestato, i tecnici di Aica stanno proseguendo con il rifacimento di circa trecento metri di rete idrica e collettori fognari in vicolo Secondo Grande Caricatore che, racchiude un quartiere del centro storico saccense, e di 72 metri della condotta di adduzione al serbatoio, in contrada Mannarazza a Lampedusa.



Ultimati anche gli interventi, eseguiti per 24 metri sotto la scalinata in cortile Dentice a Porto Empedocle, dove Aica ha proceduto con il rifacimento della rete idrica e dei collettori fognari ripristinando la piena funzionalità del collettore che sversava sulla via principale, nei pressi della chiesa Santissima Trinità in Cannelle.

Da gennaio a giugno di quest’anno, Aica ha eseguito sul territorio provinciale ben 187 lavori di manutenzione sui collettori fognari e 1.009 sulle reti idriche: numerosi gli interventi in itinere e già ultimati nel secondo semestre 2023.