Tragedia a Naro: Trovato senza vita l’anziano affetto da Alzheimer scomparso

Una tragica scoperta ha gettato l’intera comunità di Naro nella tristezza, quando il corpo senza vita del pensionato 86enne, Lorenzo Coluzzi, affetto da Alzheimer, è stato ritrovato dai vigili del fuoco dopo una ricerca che ha coinvolto funzionari della Prefettura di Agrigento, carabinieri, agenti della polizia municipale e cittadini comuni.

La drammatica storia ha avuto inizio all’alba di ieri quando Lorenzo Coluzzi si è allontanato dalla casa di cura di Naro, dove era alloggiato, mettendo in moto una massiccia operazione di ricerca che si è protratta per oltre 24 ore.

La Prefettura di Agrigento ha prontamente attivato il piano di ricerca per le persone scomparse, mentre a Naro è giunta la squadra specializzata “Tas” dei vigili del fuoco per assistere nelle ricerche. Grazie agli sforzi congiunti di tutte le squadre coinvolte, è stato possibile individuare il corpo dell’anziano signore.

Il sindaco di Naro, Mariagrazia Brandara, si è recata sul luogo del ritrovamento e ha condiviso l’immensa tristezza della comunità locale: “Siamo sconvolti, ci avevamo sperato fino alla fine. Nonostante il passare delle ore, speravamo di ritrovare vivo, magari malconcio, ma vivo il nostro concittadino. Non ci sono parole per quanto è accaduto e tutti noi ci stringiamo al dolore dei famiglia.” La comunità di Naro si ritrova ora unita nel lutto per la perdita di Lorenzo Coluzzi, un individuo amato e rispettato all’interno della città.