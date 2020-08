Michelle Hunziker ama la Sicilia e lo dichiara pubblicamente sui social

Michelle Hunziker ama la Sicilia. Lo dichiara pubblicamente in un bellissimo post su Facebook in cui il volto noto della tv viene ritratta di spalle seduta sulla sabbia in un tratto di spiaggia compreso tra Siculiana Marina e Realmonte.

“La Sicilia… è qui che fui battezzata all’italianità. In un’estate del 1992 a Militello feci l’esperienza che mi “flashò” a tal punto da voler diventare italiana un giorno!

Dalla ricotta calda nel suo siero alla mattina, portata dalla nonna in lutto dei miei amici, alle camminate nelle distese interminabili di terra rossiccia e fichi d’india. Una terra antica piena di cultura e profumi meravigliosi con la sua gente ospitale la quale ti accoglie come se fossi un membro della loro famiglia…❤️”

Noi non possiamo che essere onorati e felici di queste sue belle parole.