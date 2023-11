Non arretra il Comitato spontaneo No Antenna 5G di via Giovanni Verga – Naro

La crescente diffusione della tecnologia 5G ha suscitato dibattiti e preoccupazioni, evidenziati di recente dalla lettera inviata alla redazione dal rappresentante del Comitato Spontaneo ‘No Antenna 5G’ di Via Giovanni Verga – Naro, Calogero Salerno. La missiva sottolinea l’importanza della tutela della salute e dell’incolumità pubblica dei residenti, sollevando interrogativi sulla potenziale installazione di un’antenna 5G nella zona. Qui di seguito, riportiamo integralmente il contenuto della lettera, che pone in evidenza le preoccupazioni e le ragioni di questa opposizione cittadina.

Il sottoscritto Calogero Salerno, residente in Via Giovanni Verga n.36, in qualità di cittadino preoccupato ed in qualità di rappresentante del

Comitato Spontaneo “No Antenna 5G” di Via Giovanni Verga – Naro (AG),

RENDE NOTO

Alle SS.LL.Ill.me, nell’interesse della pubblica incolumità e dei cittadini residenti a Naro (AG) in via Giovanni Verga e zone limitrofi alla stessa, che dall’esame della documentazione presentata al Comune di Naro relativa all’istanza di autorizzazione per la realizzazione di una Stazione Radio Base Roof Top della Wind Tre S.p.A. con struttura metallica alta ml 7.70 posta sulla copertura a terrazzo di un immobile alto quattro piani, tralasciando qui gli aspetti sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di cui alla legge 22/02/2021 ° 36 e n D.P.C.M. 8/07/2003 la cui materia scientifica e relativi regolamenti restano in capo agli Organi di Vigilanza ARPA e dell’Ente Comunale territorialmente competente, si rileva che la SCIA presentata al SUAP al Comune di Naro con prot. 1925 del 27/01/2023 a firma del tecnico professionista incaricato dalla WIND TRE spa ing. Mascari Claudio e trasmessa dal sig. Vincenzo Purrazzella in rappresentanza della WIND TRE spa, fra i documenti a corredo alla presentazione della SCIA per la relativa approvazione, risulta allegato l’Attestazione di Deposito del progetto all’Ufficio del Genio Civile di Agrigento ai sensi degli art.65 e 93 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm. ii..

Si fa presente che il progettista non ha menzionato nelle dichiarazioni che a Naro v’è presente un regolamento comunale “Regolamento per la pianificazione e la gestione degli impianti di telefonia mobile, telecomunicazione e diffusione radio-televisiva” adottato con delibera Consiliare n. 7 del

12/03/2009, regolamento ancora ad oggi in vigore, il quale all’Art. 5 – Aree sensibili, recita: “1.

Coerentemente a quanto prescritto dal D. Lgs. n° 42 del 22/1/2002, il presente regolamento prescrive che l’installazione degli impianti emittenti onde elettromagnetiche in genere è consentita, al di fuori di mt. 500 dal perimetro del centro urbano ed in ogni caso individua due tipi di aree nelle quali viene prescritta

particolare cautela per le installazioni dentro il centro urbano:

a) aree destinate ad attrezzature di servizi, sanitarie, assistenziali e scolastiche e loro pertinenze; aree destinate all’infanzia e aree di particolare densità abitativa;

b) aree sottoposte a vincolo di inedificabilità, aree di interesse storico-architettonico, monumentale, archeologiche e paesaggistico-ambientale, nelle quali devono essere ridotti gli impatti di tipo visivo degli impianti.

Sulla base di questo articolo del regolamento, si fa presente che a circa 150 mt. vi è presente la Residenza Sanitaria Assistenziale RSA “San Calogero” Opera Don Guanella e due plessi dell’Istituto

Comprensivo Statale “San Giovanni Bosco” Naro.

Tali elaborati depositati regolarmente al Genio Civile di Agrigento in data 27/03/2023 pur se completi nell’elenco riportato dal Certificato di Deposito alla normativa di legge per nuove costruzioni in zona sismica, sarebbe utile ed auspicabile, per l’importanza della realizzazione di tale struttura in acciaio e la sicurezza che può interessare la pubblica incolumità, che fosse stata seguita la speciale disciplina antisismica, che avrebbe richiesto la verifica e il relativo Nulla Osta da parte dei funzionari del Genio Civile e non il semplice Deposito.

Quanto sopra alla luce che nella fattispecie la struttura metallica, di elevata altezza ml 7,70, la si vuole realizzare su un terrazzo di un edificio a quattro piani alto ml 15,05 e che complessivamente con la sopraelevazione della Stazione Radio Base raggiungerà una altezza di ml 22,75, infatti la poca certezza sulle buone tecniche di costruzione e dei materiali impiegati, trattandosi di un edificio realizzato abusivamente, per come si evince dalla Concessione in sanatoria n° 11/1995 rilasciata dal Sindaco di Naro, ove all’art 3 è riportata la prescrizione che ” ulteriori lavori dovranno essere autorizzati con nuovo atto di concessione”.

Per tutto quanto sopra esposto ed in tema di prevenzione del rischio sismico si presuppone auspicabile ed indispensabile, cautelativamente, che venisse rilasciata la prescritta autorizzazione antisismica, al fine di verificare che siano state valutate tutte le reali circostanze di fatto esistenti per un fabbricato abusivo realizzato in assenza di preventive autorizzazioni di legge e correte applicazioni delle norme tecniche di costruzione di edifici con strutture in c.a. in zona sismica, tale che la nuova costruzione fosse verificata non solo per i maggiori pesi applicati alla strutture portanti esistenti ma soprattutto, molto più importante, se sia stata verificata la resistenza alle azioni del vento applicate alla struttura in se ed a quelle su cui è ancorata (sono state eseguite indagini strutturali preventive?), tale che inconfutabilmente fosse scongiurato che la struttura in oggetto non possa in nessun modo esporre a pericolo la pubblica incolumità.

Si riportano di seguito la descrizione degli apparati collegati alla Stazione Radio Base alta ml 7,70 e raggiungente l’altezza massima totale di ml 22,75 :

Settore 1 a 180°

• Antenna dimensioni cm 184×42×19,2 installata a quota +4.55 [ totale ml 19.60)

• Antenna dimensioni cm 79.9×46×22,3 installata a quota +6.90 ( totale ml 21.95)

Settore 2 a 270°

• Antenna dimensioni cm 184×42×19,2 installata a quota +4.55 ( totale ml 19.60)

• Antenna dimensioni cm 79.9×46×22,3 installata a quota +6.90 (totale ml 21.95) Settore 3 a 335°

• Antenna dimensioni cm 184×42×19,2 installata a quota +4.55 ( totale ml 19.60)

• Antenna dimensioni cm 79.9×46×22,3 installata a quota +6.90 (totale ml 21.95)

Tre Parabole da 60 cm

Più tutti gli apparati tecnologici per il sistema 4G/5G

CHIEDE

Alle SS.LL.Ill.me di competenza di verificare la correttezza della procedura e degli elaborati facenti parte la

SCIA ed in particolare dei calcoli strutturali di verifica STRUTTURA ESISTENTE E STRUTTURA DA REALIZZARE) alla luce di quanto sopraesposto, per la salvaguardia della salute e dell’incolumità pubblica dei cittadini.

Si invita inoltre a visionare ed a tenere conto del regolamento comunale ad oggi ancora in vigore

“Regolamento per la pianificazione e la gestione degli impianti di telefonia mobile, telecomunicazione e diffusione radio-televisiva” adottato con delibera Consiliare n. 7 del 12/03/2009, prestando attenzione allo stesso nella sua interezza; il regolamento di cui sopra è visionabile e scaricabile sul sito ufficiale del Comune di Naro al seguente link:

https://www.comune.naro.ag.it/regolamenti/Regolamento%20Antenne%20PDF.pdf

CHIEDE INOLTRE

Al Sindaco del Comune di Naro di accelerare, date le strettissime tempistiche, alla nomina dell’avvocato che debba difendere giorno 24 c.m. il comune di Naro al TAR sez. di Palermo, per quanto concerne la citazione del Comune di Naro in quella sede da parte di Wind Tre S.p.A., per l’annullamento della sospensione della nota prot. 14925 del 18.10.2023, con la quale il Dirigente del Servizio 4° del Comune di Naro ha ordinato la sospensione dei lavori di installazione della struttura Wind Tre sito nel Comune di Naro, Via Verga n.19, rinnovando gli effetti sospensivi dell’ordinanza n.57 del 26.6.2023 come riportato da Pubblicazione del

28/10/2023 N. 00571/2023 REG.PROV.CAU. – N. 01578/2023 REG.RIC.

Se già nominato, data l’importanza della vicenda, chiede dunque, di mettere a conoscenza la cittadinanza della nomina e dell’accettazione all’incarico dell’avvocato che dovrà difendere il Comune di Naro in quella sede, tutto ciò per tranquillizzare i cittadini preoccupati per la loro incolumità e salute, tramite i mezzi di informazione istituzionali diretti alla cittadinanza od anche personali FACEBOOK e SOCIAL VARI) a Sua disposizione.

Naro, 11/11/2023

Firma

In Rappresentanza del Comitato Spontaneo

“No Antenna 5G” di Via Giovanni Verga – Naro (AG)

Calogero Salerno