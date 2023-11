Favara, Fronte Verde: “Gli alberi rischiano la morte per soffocamento da bitume”

L’amministrazione comunale di Favara ha recentemente annunciato una serie di interventi urbanistici, tra cui la bitumatura del viale principale nel cimitero di Via Capitano A. Callea. Tuttavia, Alberto Crapanzano, dirigente nazionale di Fronte Verde, ha sollevato preoccupazioni riguardo alla mancanza di considerazione per la salute degli alberi durante questo progetto. Dalle immagini diffuse emerge chiaramente che la posa del materiale bituminoso non ha tenuto conto della necessità di preservare uno spazio intorno alle radici degli alberi per consentire la loro corretta respirazione e l’infiltrazione dell’acqua piovana.

Di seguito, presentiamo integralmente la nota ricevuta in redazione:

“Dalle foto di tali comunicazioni, si evince chiaramente che durante la messa in opera del materiale bituminoso non si è tenuto conto della necessità di lasciare un piccolo spazio di terra intorno alle radici degli alberi in modo che possano respirare e vi si possa infiltrare l’acqua piovana. Gli operai della ditta esecutrice dei lavori, sotto la guida di una Direzione dei Lavori comunale, hanno asfaltato gli alberi “monumentali” (tali se fosse stata recepita la Legge N. 10 del 14 gennaio 2013 art. 7) del nostro camposanto i quali rischiano seriamente di morire per asfissia essendo stato compromesso il loro spazio vitale. Sono state ignorate le più elementari cognizioni sull’ecologia e la salvaguardia degli alberi che prevedono la realizzazione di un’adeguata aiuola intorno al collare dell’albero per consentire appunto l’areazione del terreno e l’assorbimento dell’acqua piovana. I lavori andrebbero ripresi presto rispettando le normative ed andrebbero eseguiti a regola d’arte per lasciare permeabilità all’acqua e dare spazio attorno alla base degli alberi. Crediamo sia una proposta attuabile che gioverebbe alle piante tendente ad ottenere un impatto ambientale positivo.