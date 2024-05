Fronte Verde: «Favara e il misterioso fenomeno dello shoefiti»

«Il fenomeno delle “scarpe volanti” arriva anche a Favara nel Viale Pietro Nenni nei pressi della Piazza della Pace luogo frequentatissimo dai cittadini favaresi soprattutto giovani. Ormai da parecchi mesi ci sono diverse paia di scarpe penzolanti dai cavi dell’energia elettrica che sovrastano la strada. Parecchie sono le leggende metropolitane che cercano di spiegare tale fenomeno. Secondo il mio parere occorre spostare subito l’attenzione non al fenomeno di per sé, ma alla pericolosità delle scarpe appese che vengono sorrette dai lacci i quali essendo esposti alle intemperie potrebbero logorarsi e cadere da un momento all’altro e potrebbero causare un infortunio o addirittura un incidente stradale causando danni a persone o cose» dichiara Alberto Crapanzano Responsabile Organizzazione del “Fronte Verde” il quale conclude: «Auspico che l’amministrazione comunale favarese accolga il mio invito ad intervenire. Quelle scarpe andrebbero rimose subito per ridare sicurezza e decoro alla Città di Favara, considerando che tali luoghi sono affollatissimi soprattutto durante questo periodo caratterizzato dal viavai dei fedeli che si recano in pellegrinaggio alla chiesa della Madonna delle Grazie ancor più conosciuta come chiesa della Grazia lontana».