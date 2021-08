Nuovo importante colpo di mercato: l’attaccante Giuseppe Gambino ritorna all’Akragas

L’Akragas rende noto alla tifoseria e gli organi di stampa il ritorno in biancazzurro di Giuseppe Gambino. Per Gambino sarà la terza stagione consecutiva con la maglia dell’Akragas. Lo scorso anno il centravanti agrigentino ha realizzato 5 reti in 7 partite prima della sospensione del campionato. Successivamente ha messo a segno 8 reti in 13 partite tra regular season e play off del nuovo campionato di Eccellenza.

Giuseppe Gambino, classe 1984, prima di approdare all’Akragas nel 2018 ha vestito le maglie di Acr Messina e Sancataldese. Gambino ha una vasta esperienza per aver militato in serie C con le maglie di Cosenza, Fondi, Monopoli, Andria, Taranto, Como, e in serie D con il Messina, Cerignola, Rimini, Brindisi, Teramo, Gaeta.