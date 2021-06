PREGIUDICATO ARRESTATO PER MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA.

I Carabinieri della Stazione di Cianciana (AG) nella mattina del 17.06.21 hanno arrestato un pregiudicato ventottenne del posto ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, minaccia ed estorsione. Il giovane, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Trapani ove dovrà espiare la pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione come disposto dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo, che ne ha disposto la carcerazione in relazione a reiterate condotte di maltrattamenti e minacce in famiglia.