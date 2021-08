Una nuova formazione politica nasce a Favara sotto il segno dei valori liberali e socialisti. Sarà presente nella prossima competizione elettorale per il rinnovo del governo cittadino.

A Favara nasce il Nuovo Psi Liberal Socialisti che farà la sua comparsa nella prossima competizione elettorale per il rinnovo del governo cittadino. Già c’è il logo della formazione politica che si ispira ai valori del vecchio Partito Socialista Italiano che a Favara ha sempre avuto un particolare zoccolo duro. L’obiettivo dei promotori è quello di risvegliare sentimenti e passioni che un turbinio di eventi – frutto negli ultimi anni di squallide iniziative politiche che hanno privilegiato interessi particolari e men che meno collettivi – hanno affievolito ma mai sopito. È un’iniziativa che nasce spontanea, non pilotata da personalità politiche le cui azioni sono state nel passato mosse da finalità che non sempre hanno guardato al benessere della collettività. Favara ha sempre avuto una vocazione socialista frutto di battaglie che hanno visto in prima fila contadini e zolfatai. Oggi c’è bisogno di rispolverare quelle antiche lotte che hanno restituito dignità e diritti alle fasce della popolazione meno abbienti. E oggi, come allora, c’è la necessità di scendere in campo per reclamare il diritto alla pulizia della città, all’acqua corrente, all’abbattimento dei costi dell’illuminazione pubblica attraverso l’efficientamento dei sistemi di produzione dell’energia, all’ampliamento della platea dei contribuenti, perché pagare tutti significa pagare di meno, all’istituzione di asili nido comunali, a ricostituire una classe burocratica comunale in grado di assolvere con competenza ai suoi compiti. Defilarsi è come ammettere che non ci sarà futuro per Favara.