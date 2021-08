RAFFADALI –SORPRESO MENTRE APPICCA IL FUOCO A DELLE STERPAGLIE. ARRESTATO.

Nella mattina di ieri i Carabinieri della Stazione di Raffadali hanno arrestato un pensionato di 77 anni originario del posto e residente in Belgio, sorpreso ad appiccare il fuoco alla folta vegetazione ormai secca in c.da Sant’Anna. Le fiamme a causa del vento si sono propagate velocemente all’area circostante fino a lambire alcune abitazioni private e aziende agricole/commerciali situate nei pressi, creando pericolo per l’incolumità pubblica. Fortunatamente le fiamme sono state domate senza particolari conseguenze dai Vigili del Fuoco di Agrigento intervenuti sul posto. L’uomo, che al momento non ha fornito alcuna spiegazione per la sua azione, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento è stato collocato agli arresti domiciliari presso la propria abitazione di Raffadali in attesa dell’Udienza di convalida dell’arresto.