CONTROLLO STRAORDINARIO DEL TERRITORIO DURANTE IL WEEK END. SANZIONI E DENUNCE

Nell’ambito dei servizi del controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Agrigento durante i week end, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Canicattì, coadiuvati dai colleghi della locale Stazione, nella notte tra sabato e domenica del 22 agosto, hanno setacciato il territorio cittadino con diverse pattuglie in campo al fine di garantire maggiore sicurezza nei giorni della movida. Nel corso del servizio sono state identificate oltre 70 persone, sono state controllate circa 53 autovetture, tra cui 25 conducenti sono stati sottoposti ad accertamento dell’alcool test. Elevate sanzioni per contravvenzioni al Codice della strada per oltre 200,00. Un cittadino di origine romena di 25 anni, residente a Cattolica Eraclea (AG) è stato denunciato a piede libero perché l’alcool test ha rilevato un tasso alcolemico nel sangue ben superiore alla soglia massima consentita, violazione che ha comportato anche il ritiro immediato della patente di guida. Sono stati inoltre proposti per il foglio di via obbligatorio dal Comune di Canicattì tre soggetti, residenti nella provincia di Siracusa, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, che con fare sospetto si aggiravano per le vie del centro.