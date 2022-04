A.I.C.A è alla ricerca di locali da adibire a sede aziendale

L’Azienda Idrica Comuni Agrigentini è alla ricerca di locali da adibire a sede aziendale. L’ubicazione deve essere nel territorio di Agrigento, o in zona limitrofa a tale territorio, preferibilmente in zona servita da mezzi di trasporto e ben collegata con le principali vie di comunicazione. I locali devono essere insediati in un complesso immobiliare ovvero in una porzione di complesso immobiliare disponibile nelle vicinanze. Sono richiesti i sottoservizi essenziali: acquedotto, fognatura, pubblica illuminazione e connettività internet ad alta velocità.

I locali devono essere idonei quale sede di lavoro e uffici, con spazi differenziati di back office e di front office, oltre alla presenza di locali da adibire a magazzino, servizi igienici ben distribuiti, eventuali spogliatoi e eventuali parcheggi di pertinenza.

La durata del contratto di locazione richiesta è per un periodo di anni 6 (rinnovabili ad altri 6).

Si invitano i proprietari di locali da cedere in locazione, aventi i requisiti sopra specificati, o, comunque, che intendano procedere all’adattamento dei propri locali ai requisiti richiesti, e interessati all’eventuale stipula del relativo contratto di locazione, a far pervenire una manifestazione di interesse, chiusa in plico sigillato, entro le ore 16.00 del giorno 15.04.2022 a seguente indirizzo: Aica, Azienda Idrica Comuni Agrigentini – Ufficio Protocollo – Viale Mediterraneo sn – 92021 Aragona (AG).

Il presente avviso riveste esclusivamente carattere di ricerca di mercato, e la manifestazione di interesse non sarà ritenuta in alcun modo impegnativa per Aica, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non selezionare alcuna offerta, ovvero selezionare l’offerta che riterrà preferibile.