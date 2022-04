L’Ordine Francescano di Sicilia aderisce alla “Marcia per la Pace”

L’Ordine Francescano Secolare di Sicilia aderisce alla “Marcia per una Sicilia ed un Mondo di Pace” a Comiso il prossimo 4 aprile condividendo i principi ispiratori del comitato proponente.

In virtù della professione di fede, ci sentiamo impegnati insieme a voi per la costruzione di un mondo più giusto e fraterno secondo quanto recitano le nostre Costituzioni: “I Francescano secolari siano presenti nel campo della vita pubblica; collaborino, per quanto è loro possibile, all’emanazione di leggi e ordinamenti giusti. Nel campo della promozione umana e della giustizia, le Fraternità devono impegnarsi con iniziative coraggiose, in sintonia con la vocazione francescana e con le direttive della Chiesa. Prendano posizioni chiare quando l’uomo è colpito nella sua dignità a causa di qualsiasi forma di oppressione o di indifferenza. Offrano il loro servizio fraterno alle vittime dell’ingiustizia. La rinunzia all’uso della violenza, caratteristica dei discepoli di Francesco, non significa rinunzia all’azione; i fratelli, però, badino che i loro interventi siano sempre ispirati all’amore cristiano.

Oggi, più che mai, sentiamo il dovere di rappresentare il nostro impegno per la costruzione di un mondo più giusto e fraterno, contro ogni sopraffazione, in cui tutti i popoli possano vivere nella pace e nella giustizia. Pertanto, lunedi 4 aprile, con le nostre rappresentanze saremo a Comiso per chiedere la Pace e rinnovare questo nostro desiderio ed impegno.