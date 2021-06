Agrigento. ELLENIC MUSIC FESTIVAL inaugurerà la sua prima edizione il 18 agosto 2021 a Piano San Gregorio

Non un semplice festival musicale, ma un progetto che vuole fare di Agrigento un importante

luogo di espressione della musica indipendente, rock ed elettronica.

ELLENIC MUSIC FESTIVAL vuole essere il palco per realtà musicali italiane e internazionali

consolidate i cui tour difficilmente giungerebbero in Sicilia, oltre che l’occasione per far scoprire le

avanguardie: il giusto mix tra realtà emerse ed emergenti che hanno in comune talento e qualità

artistica.

“Il Festival è il risultato di un grande e ambizioso sogno nato circa un anno e mezzo fa che prenderà finalmente vita il 18 agosto 2021 nella splendida cornice della Valle dei Templi – spiegano gli organizzatori di Ellenic -. La location scelta è quella storica di Piano San Gregorio che grazie anche ad un dialogo con il Direttore del Parco archeologico, Roberto Sciarratta, siamo riusciti a riattivare”.

L’importanza di ripartire dalla cultura e dalla musica, dopo un anno firmato covid, è importantissimo per tutto il territorio ed Ellenic contribuirà portando sul palco artisti di altissima qualità.

GLI OSPITI

Per questa prima edizione, la lineup prevede i Marlene Kuntz, band che nasce nel 1990 per opera del chitarrista Riccardo Tesio e del batterista Luca Bergia. Non molto tempo dopo vi si unisce il cantante e chitarrista Cristiano Godano, proveniente dai disciolti Jack On Fire. All’inizio del 1999 esce “Ho ucciso Paranoia”, che, nella sua confezione doppia, comprendente il disco “Spore” di sole improvvisazioni, arriva al sesto posto della classifica dei dischi più venduti. Il disco è accolto dalla stampa specializzata come la prova più matura del gruppo. Al disco seguirà un lungo tour di oltre 80 date in giro per l’Italia, totalizzando complessivamente oltre 100.000 paganti.

Motta (unica data siciliana). Francesco Motta è un polistrumentista, cantante e autore. A fine 2016 ottiene due importanti riconoscimenti: a settembre viene premiato dal MEI con il Premio Speciale PIMI per il Miglior Album di Esordio e, il 20 ottobre, ritira, al Teatro Ariston di Sanremo, la prestigiosa TARGA TENCO per la miglior Opera Prima. Il 30 aprile 2021 è uscito Semplice, il terzo album di studio di Motta.

Dopo sette anni di silenzio, tornano le Cordepazze. Il 7 maggio hanno lanciato un nuovo brano: “Mercedes Benz”, che anticipa il loro terzo lavoro discografico prodotto insieme a Roberto Cammarata. Vincitrice del Premio De Andrè nel 2007, la band Cordepazze esordisce nel 2008 con I re quieti, album che cattura subito l’attenzione di stampa e pubblico e la porta su palchi più prestigiosi. Nello stesso anno è ospite del Premio Tenco e la nota rivista musicale XL assegna 5 stelle all’album, inserendo il singolo La Sinfonica Sociale nella “Migliore compilation possibile del mese di Dicembre” Nel 2009 vince, a Musicultura, il “Premio della Critica” ; nel 2010 è in tour con Paola Turci per i teatri storici delle Marche, suona in concerto al Live Forum di Assago.

Una ventata di internazionalità sarà data dal duo svizzero Ikan Hyu, che ha raggiunto il successo a seguito di un videoclip trasmesso in rete e che gli ha permesso di esibirsi dal 2016 in più di 50 concerti in tutta la Svizzera, aprendo anche il live dei Royal Blood e di pubblicare il loro primo disco ufficiale, l’EP Zebra (2018). Le due donne riescono a suonare fino a tre strumenti contemporaneamente. Batteria elettronica, Moog bass, chitarre e voci.

Non è facile identificarle sotto un unico genere, ma sono riuscite a trovare una descrizione appropriata: .

INFO E BIGLIETTERIA

In questo momento delicato abbiamo l’opportunità di programmare i nostri concerti ma in spazi con capienze limitate.

Il biglietto, al prezzo di €40,00 sarà unico e permetterà quindi di ascoltare tutti gli artisti presenti in lineup.

I biglietti sono acquistabili su: Webtic

Punti vendita fisici: Tourist Service – via Imera n.27, 92100 Agrigento