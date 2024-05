Maricetta Lombardo, orgoglio agrigentino, premiata ai “David di Donatello 2024”

Maricetta Lombardo, l’esperta di suono originaria di Agrigento, ha brillato durante la prestigiosa cerimonia dei premi “David di Donatello 2024”. La città di Agrigento è stata protagonista nella serata di ieri grazie a Maricetta Lombardo, che ha ricevuto un riconoscimento di eccellenza durante la trasmissione in diretta su Rai 1, nell’ambito della premiazione dell’Accademia del Cinema Italiano.

Questo è il terzo David per Maricetta Lombardo, confermando così la sua straordinaria competenza nel campo dell’audio cinematografico. Durante la cerimonia, è stata premiata per il miglior suono, oltre a ricevere il premio per il film vincitore “Io capitano” di Matteo Garrone, di cui ha curato l’audio insieme a Daniela Bassani, Mirko Perri e Gianni Pallotto.

Maricetta Lombardo, sorella di Claudio Lombardo, noto ambientalista agrigentino e responsabile dell’associazione “MareAmico”, ha calcato elegantemente il palco di Cine Città per ricevere il suo meritato riconoscimento.

Dopo aver completato gli studi superiori ad Agrigento, Maricetta si trasferì a Roma per frequentare il Centro Sperimentale di Cinematografia, un passo che ha contribuito in modo significativo ai suoi successi nel settore.

Questa vittoria rappresenta un altro importante traguardo per Maricetta Lombardo, la cui carriera è stata contrassegnata da numerosi premi prestigiosi. Oltre ai tre David di Donatello, ha vinto cinque Nastri d’Argento per il suo lavoro su film come “Gomorra”, “Il racconto dei racconti”, “Dogman”, “Pinocchio” e “L’Intrusa”. La sua collaborazione con il regista Matteo Garrone ha portato a risultati eccezionali, con successi che continuano ad arricchire il suo già impressionante curriculum.