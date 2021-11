Agrigento. Modifiche della circolazione veicolare fino a nuovo ordine

Modifiche alla circolazione veicolare in Piazza Pirandello e divieti di sosta nelle piazze Pirandello, Sinatra, via Atenea e via Empedocle giorno 19/11/2021 e 20/11/2021 in occasione delle riprese cinematografiche della fiction “Makari”. Ordinanza n. 160 del 16/11/2021

Nei giorni 19/11/2021 e 20/11/2021 e fino a cessato bisogno:

Nella Via Atenea

Il tratto compreso tra la P.zza Gallo e la P.zza Pirandello giorno 20/11/2021 dalle ore 06.00 viene chiuso al traffico veicolare ad eccezione dei mezzi di Soccorso, degli automezzi delle Forze dell’Ordine e dei mezzi della produzione;

Nello stesso tratto verrà istituito il divieto di sosta con rimozione in ambo i lati dalle ore 20.00 del 19/11/2021;

Quanti provengono da P.zza Gallo e da via Bac Bac, per raggiungere la via Empedocle, la via Garibaldi e la via Orfane/Barone devono transitare per la via Amendola.

Nella P.zza Pirandello

Viene istituito il divieto di circolazione giorno 20/11/2021 dalle ore 06.00 e il divieto di sosta con rimozione in tutta la Piazza dalle ore 20.00 del 19/11/2021 ad eccezione dei mezzi della produzione;

I residenti di via Orfane/Barone, Provenienti da P.zza Sinatra, per raggiungere le loro abitazioni possono transitare a sinistra per P.zza Pirandello (lato panificio) per immettersi nelle suddette vie.

Nella Piazza Sinatra

Viene istituito il divieto di sosta con rimozione in tutta la Piazza dalle ore 20.00 del 19/11/2021 ad eccezione di n. 2 stalli di sosta lato farmacia, riservati ai disabili ed ai clienti della farmacia che vengono lasciati liberi;

Nella Via Empedocle

Viene istituito il divieto di sosta con rimozione in ambo i lati dalle ore 20.00 del 19/11/2021 e precisamente dal cv. 15 al cv. 1