Agrigento.Si presenta il corso di laurea in “Mediazione Linguistica” al Polo Didattico “Arentra”

Si è presentato ieri, martedì 31 maggio, presso il Polo Didattico “Arentra” diretto dalla prof.ssa Nancy Arena, il corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica. Alla presenza degli alunni e dei docenti, l’incontro formativo è stato egregiamente presentato dalle dottoresse Paola Savona La Sala e Carolina Ciranni le quali, dopo aver spiegato le dinamiche della figura del mediatore linguistico e culturale, hanno risposto alle domande dei partecipanti. Il corso di laurea- con sede presso il Libero Consorzio Universitario di Agrigento- presenta la peculiarità dello studio della lingua araba. Intellettuali e professionisti di alta formazione e provenienti da varie e prestigiose università italiane – e non solo- corredano l’offerta formativa, avendo come focus la creazione della sempre più ricercata figura professionale del Mediatore linguista, capace di interagire linguisticamente e culturalmente con la multiculturalità presente nel nostro mondo globalizzato. Durante il suo intervento infatti, la dott.ssa Savona La Sala ha specificato che “numerosi sono gli sbocchi lavorativi dei laureati in mediazione linguistica, sempre più utilizzata nei sistemi di welfare, per migliorare i servizi alla persona, socializzazione e integrazione”. Entusiasta anche la prof.ssa Nancy Arena, attenta alle realtà culturali presenti sul territorio , creando connessioni nel campo della formazione ed anticipando la volontà di collaborare con il corso di laurea attraverso la sinergia attiva con futuri incontri.

Dunque, per avere maggiori informazioni e conoscere l’offerta formativa del corso di laurea in Mediazione linguistica, è possibile consultare il sito online https://agoramundimediazionelinguitica.com/.