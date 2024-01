Allerta gialla per maltempo: Piogge e temporali sull’Isola, cittadini alla prudenza

La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta Gialla per la serata odierna e la giornata di domani, avvertendo della presenza di condizioni meteo avverse, caratterizzate da piogge e temporali sull’intera Isola. In tale contesto, si raccomanda ai cittadini di adottare precauzioni adeguate per affrontare le eventuali difficoltà causate dalle intemperie. Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, le autorità confermano che le scuole rimarranno aperte, ma si esorta comunque la comunità a monitorare attentamente gli aggiornamenti della situazione.