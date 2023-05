Bimbinbici e Sicurezza Stradale: Una Manifestazione Ciclistica per Educare i Bambini all’Uso Sicuro della Bicicletta

La A.S.D. Fawwara Bike, guidata dal presidente Calogero Trupia e con la partecipazione di Vita Gerlando, Maestro Istruttore della Federazione Ciclistica Italiana, è pronta a dare il via a una straordinaria iniziativa per sensibilizzare i giovani ciclisti alla sicurezza stradale. La manifestazione, denominata “Bimbinbici e Sicurezza Stradale”, si terrà domenica 28 maggio 2023 presso la suggestiva location della Villetta Ambrosini, situata in viale Ambrosini a Favara. L’evento, pensato principalmente per i bambini dai 5 agli 11 anni, ha l’obiettivo di promuovere l’uso sicuro della bicicletta, incoraggiare la mobilità sostenibile e diffondere l’importanza della sicurezza stradale fin dalla giovane età. I genitori e gli adulti avranno l’opportunità di guidare i loro piccoli ciclisti nel corso di una giornata avvincente e divertente, dedicata all’apprendimento delle regole di base per muoversi in bicicletta in modo sicuro.



La Villetta Ambrosini, con la sua pista ciclabile già esistente, offrirà uno scenario perfetto per la manifestazione. Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, saranno installate delle piccole pedane in legno che simuleranno ostacoli e birilli. Questi elementi permetteranno ai bambini di affinare le proprie abilità di guida e di apprendere come superare gli ostacoli in modo sicuro ed efficiente. La sicurezza sarà al centro di tutte le attività proposte durante l’evento. Saranno presenti istruttori qualificati che forniranno lezioni pratiche sulla corretta posizione in sella, sull’uso dei freni e sulla segnaletica stradale. I partecipanti avranno l’opportunità di mettere in pratica ciò che imparano, attraverso giochi e percorsi che li aiuteranno a sviluppare fiducia e abilità di guida. Oltre alle attività legate alla bicicletta, la manifestazione offrirà anche momenti di intrattenimento e divertimento. Saranno presenti giochi, musica e altre sorprese pensate per coinvolgere i giovani ciclisti e renderli partecipi di una giornata indimenticabile.



“La sicurezza stradale è un tema di fondamentale importanza, e riteniamo che sia cruciale educare i bambini fin dalla tenera età sull’importanza di una guida responsabile e sicura in bicicletta”, ha affermato il presidente Calogero Trupia. “Con la manifestazione ‘Bimbinbici e Sicurezza Stradale’, vogliamo creare un ambiente divertente e stimolante in cui i bambini possano imparare e divertirsi, acquisendo allo stesso tempo consapevolezza e competenze fondamentali per la loro sicure”.