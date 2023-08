Cala il sipario sulla quinta edizione della Festa Eccellenze Italiane in Europa: Celebrando l’Eccellenza degli Italiani all’Estero

Si è appena conclusa con grande successo la quinta edizione della “Festa Eccellenze Italiane in Europa”, un evento annuale organizzato dalla “Fondazione Italiani in Europa”. Quest’anno, l’evento ha posto al centro dell’attenzione il tema “Gli Italiani all’estero sono eccellenti!”, sottolineando l’importante contributo della comunità italiana oltre i confini nazionali. Per la Fondazione, l’edizione del 2023 ha rappresentato un momento di riflessione e consapevolezza, evidenziando il ruolo della festa nel richiamare e rafforzare l’identità nazionale. Essere italiani all’estero non solo è un’opportunità straordinaria, ma è anche un legame fondamentale con la propria cultura e radici.

L’evento ha affrontato una serie di temi cruciali, tra cui le nuove norme per la tutela dei diritti degli italiani all’estero, le norme fiscali per coloro che tornano per investire in Italia, l’importanza delle reti universitarie e, soprattutto, la salvaguardia del patrimonio del Made in Italy. Guardando al futuro, la prossima edizione si concentrerà in particolare sulla tradizione, la cultura e l’enogastronomia italiane, offrendo un’opportunità per esplorare e celebrare gli aspetti che rendono l’Italia unica nel panorama internazionale. Inoltre, si è annunciata l’uscita di un libro che approfondirà la genesi della Festa, giunta alla sua quinta edizione, e che racconterà le storie dei premiati che hanno dimostrato eccellenza in vari campi. A ottobre, una delegazione della Fondazione Italiani in Europa si recherà negli Stati Uniti per espandere e rafforzare il loro impegno nell’ambito della comunità italiana, ampliando ulteriormente l’azione sociale e aggregativa. La “Festa Eccellenze Italiane in Europa” continua così a essere un momento fondamentale per celebrare le realizzazioni e le potenzialità degli italiani all’estero, promuovendo la connessione tra culture e il rafforzamento dei legami nazionali oltre i confini italiani.