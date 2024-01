Calcio. Nissa-Pro Favara: Un appello per una grande festa di sport al Tomaselli

Le due dirigenze di Nissa e Pro Favara hanno emesso un appello congiunto al termine di una riunione operativa per il piano dell’ordine pubblico organizzato dalla Questura di Caltanissetta in vista dell’atteso big match. I dirigenti Vincenzo Cancelleri, Lorenzo Giovannone e Davide Volpe per Nissa, insieme a Rino Castronovo e Giuseppe Cusumano per Pro Favara, si sono incontrati cordialmente per sottolineare l’importanza di coinvolgere appassionati e tifosi in questa straordinaria occasione. “Invitiamo le due tifoserie ad accorrere in massa al Tomaselli – affermano Cancelleri e Castronovo – perché questa partita merita una cornice di pubblico da categoria superiore, tributando così alle due squadre il giusto riconoscimento per il campionato strepitoso disputato finora. Auspichiamo un tifo sano e corretto, poiché domenica deve essere una grande festa di sport.” L’appello sottolinea la necessità di un sostegno appassionato e rispettoso da parte dei tifosi, creando un’atmosfera vibrante e positiva durante l’incontro. I dirigenti delle due squadre convergono nell’idea che questa partita rappresenti non solo un momento cruciale per il campionato, ma anche un’opportunità per celebrare lo sport nel suo spirito più genuino.