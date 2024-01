Emergenza a Licata: Il Segretario Provinciale della DC Antonietta Vita e l’onorevole Carmelo Pace si schierano a difesa della città

Il Segretario Provinciale della Democrazia Cristiana di Agrigento Avv. Antonietta Vita, l’intero Direttivo Provinciale e l’Onorevole Carmelo Pace sono vicini alla città di Licata che da parecchi giorni è invasa da un’aria irrespirabile a seguito dell’incendio divampato sabato scorso presso lo stoccaggio di rifiuti licatese sito in Contrada Bugiades.

Ci si augura che a stretto giro possa essere spento definitivamente l’incendio e che i cittadini di Licata possano tornare alla loro regolare vita, senza la paura di conseguenze negative per la loro salute.

Si ringraziano le forze dell’ordine tutte per l’impegno profuso e l’intero partito si associa all’invito fatto dall’Onorevole Pace al Presidente della Regione Schifani di dichiarare, se è necessario, lo stato di calamità.