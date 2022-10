Ci ha lasciato Tonino Butera, uomo di sport e amico di tutti.

La SSD Pro Favara 1984 e l’area comunicazione esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia Butera per la scomparsa dell’amico Tonino, uomo di sport, giornalista e segretario provinciale della LND di Agrigento. Ha lottato e combattuto con tutte le sue forze ma alla fine un male maledetto lo ha vinto. Di lui vogliamo ricordare il sorriso, la gentilezza, l’etica giornalistica, la persona perbene, il grande amore per la famiglia, lo sport, il giornalismo e la vicinanza alla nostra squadra. Spesso frequentava il “Bruccoleri” non solo per le gare della Pro Favara. A volte prima di rientrare nella sua Aragona faceva una sosta nel nostro stadio assistendo ad allenamenti e intrattenendosi con dirigenti e tifosi.

Il presidente Rino Castronovo, la dirigenza della SSD Pro Favara 1984, lo staff tecnico, la squadra, i collaboratori ed il responsabile dell’area comunicazione Giuseppe Piscopo esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia Butera. Carissimo Tonino riposa in pace.

Anche la Redazione di Favaraweb a nome di tutti i collaboratori, invia alla famiglia di Tonino le nostre più sentite condoglianze stringendoci a loro con affetto.