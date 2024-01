Corsa contro il tempo: Poliziotto fuori servizio blocca ladro in fuga a Canicattì

Una rapina è stata sventata grazie all’intervento tempestivo di un poliziotto libero dal servizio che si trovava nelle vicinanze. L’episodio si è verificato ieri sera in largo Gorizia a Canicatti, quando un giovane ventenne canicattinese ha rubato la borsetta ad una donna, gettandola violentemente a terra prima di darsi alla fuga. Il rapinatore, ignaro della presenza di un poliziotto libero dalle sue mansioni, ha immediatamente tentato la fuga con il bottino in mano. Tuttavia, le sue speranze sono state infrante quando un grido disperato della vittima ha attirato l’attenzione dell’agente, che si è precipitato sul posto.

La fuga è stata breve ma intensa: l’agente ha inseguito il criminale, riuscendo a bloccarlo poco distante dal luogo della rapina. La prontezza d’azione dell’agente ha permesso il recupero immediato della borsetta, restituendola alla legittima proprietaria. Grazie all’efficace lavoro investigativo del commissariato cittadino, che ha operato in modo fulmineo, è stato possibile ricostruire la dinamica della fuga e della rapina. Le telecamere di videosorveglianza dislocate in largo Gorizia e nelle traverse circostanti hanno svolto un ruolo chiave nell’identificazione e nell’arresto del rapinatore. Il giovane ventenne canicattinese è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento per l’ipotesi di reato di rapina impropria. Attualmente, si trova in stato di libertà in attesa delle ulteriori sviluppi dell’inchiesta. La pronta risposta delle forze dell’ordine dimostra ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e polizia per garantire la sicurezza della comunità.