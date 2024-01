Assoluzione nel processo per bancarotta preferenziale: Restituiti oltre 6.4 milioni di euro al gruppo Moncada

Il Gup del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, ha emesso una sentenza di assoluzione nel processo contro il ragioniere Calogero Volpe e l’imprenditore Salvatore Moncada (deceduto nel maggio 2022). Il caso riguardava l’ipotesi di bancarotta preferenziale relativa alla società “Moncada Solar Equipment s.r.l.”, dichiarata fallita nel 2016. Il giudice ha disposto anche la restituzione di oltre 6.4 milioni di euro al gruppo Moncada, precedentemente sequestrati dalla Guardia di Finanza. Le indagini, partite da una segnalazione della Banca d’Italia nel 2019, erano incentrate su movimentazioni finanziarie sospette. Il processo si è concluso con l’assoluzione piena di Volpe e Moncada, con il giudice che ha dichiarato l’assenza di colpe riguarda le contestazioni fino al 31 dicembre 2012 per Volpe e l’assenza di reato per il resto delle accuse. La restituzione della somma segna una svolta favorevole per il gruppo Moncada, ora scagionato da ogni accusa.