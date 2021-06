Dr. Salvatore Montaperto annuncia la sua candidatura come sindaco di Favara

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo una lunga e ponderata riflessione, annuncio la mia candidatura a sindaco della Città di Favara.

Tanti mi hanno chiesto di candidarmi e tanti si sono messi a disposizione… e così ho deciso di accettare.

Per me la politica non è potere ma Servizio, ed è proprio a servizio del mio paese che mi metto, con umiltà ed orgoglio.

Non voglio e non devo convincere nessuno con le parole:a parlare sarà la mia storia personale e professionale.

Continuerò, come ho sempre fatto, ad interfacciarmi quotidianamente con la gente; sarò disponibile all’ascolto ed al confronto, determinato ad effettuarescelte condivise per la ricerca del bene comune.

Mi confronterò con tutti i favaresi, con le donne, con i giovani, con le famiglie, con il mondo del lavoro e dell’impresa, con il mondo della cultura e con quello cattolico, per poter condividere un programma che faccia della “normalità” la sua parola chiave.

Con questo impegno mi espongo in prima persona e mi metto a disposizione di Favara e dei favaresi.

Ho costituito, con il mio gruppo, una forte coalizione civica; una coalizione aperta a tutte le altre forze civichee politiche della Città, ad associazioni, movimenti e cittadini che si identificano in questo nuovo progetto.

Ho concluso importanti discussioni con gli “Autonomisti”, “Fratelli d’Italia” ed “UDC” ed, oggi, mi appello anche al movimento “Diventerà Bellissima”, al cui deputato regionale mi lega un rapporto trentennale di amicizia e col quale ho condiviso innumerevoli campagne elettorali dagli straordinari risultati.

Ed è in nome di quell’amicizia che confido nell’on. Savarino, perché sono convinto che la volontà di ridare dignità ad una Città deve passare prima di tutto dalle Istituzioni, capaci di creare le condizioni di quel rilancio economico di cui Favara ha bisogno.

In un contesto generale di collaborazione, impegno comune e responsabilità, la presenza di tutti, rappresenterebbe, oggi, la certezza di un impegno politico per Favara.

Tutti con un solo, unico obiettivo: il bene della nostracomunità.

Questa è una grande sfida in un momento così difficile per il nostro Paese, ma io la accolgo con spirito di servizio e con grande entusiasmo. Salvatore Montaperto