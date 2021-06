Scontro tra due auto a San Leone: una si ribalta, ferita una ragazza (VIDEO)

Violento scontro tra due auto a San Leone, una donna resta ferita, due le auto coinvolte, una delle quali si è ribaltata. A causa del violento impatto tra una Mercedes Class A e una Citroen C3 è rimasta ferita una giovane ragazza.

L’incidente è avvenuto questa mattina, attorno alle 04:00 sul viale Giardini a San Leone. Sul posto una ambulanze del 118, gli agenti della polizia Statale e i Carabinieri.

Gli occupante della Citroen C3 per fortuna non sono rimaste ferite, soltanto un po di paura. Mentre alla guida della Mercedes c’era una ragazza che inizialmente ha destato molta preoccupazione, ma dopo il trasporto nell’ospedale del San Giovanni di Dio le sue condizione sembrano migliorati. La dinamica dell’incidente non sembra tanto chiara. Gli agenti si sono occupati di eseguire i rilievi utili all’esatta ricostruzione della dinamica del sinistro.