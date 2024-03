Educare alla parità di genere: Il successo del progetto “Pazze di Noi“ presso I.C. Guarino

È

Ieri, presso l’I.C Gaetano Guarino di Favara, guidato dalla dirigente scolastica Gabriella Bruccoleri, si è concluso un progetto ambizioso e imprescindibile: costruire la consapevolezza della parità di genere attraverso l’educazione dei più piccoli. La manifestazione “Pazze di Noi: Coraggio e Cambiamento” ha coinvolto anche la scuola dell’infanzia, evidenziando l’importanza di parlare ai bambini di tematiche così cruciali fin dai primi anni di vita.“Ieri 8 marzo si è concluso il progetto costruire la donnita’ con la manifestazione” Pazze di noi: coraggio e cambiamento”anche per la scuola dell ‘infanzia. Parlare ai più piccoli di queste tematiche è importantissimo, «Rispetto al passato, oggi i bambini arrivano fino al liceo senza avere la percezione di ineguaglianze, soprattutto le femmine. Alle superiori, in genere, arriva la doccia fredda. Da lì in avanti, la diversità tra le possibilità riservate a un uomo e a una donna si amplia esponenzialmente: anche se arrivano a ottenere una professione prestigiosa e gratificante, saranno comunque pagate meno dei colleghi uomini».importante quindi preparare gli uomini e le donne di domani a questa realtà, «in modo che si possano confrontare e misurare con essa, preparandosi a combatterla e sovvertirla. La conoscenza è una risorsa per cambiare lo stato delle cose».I piccoli della sezione C preparati dagli insegnanti Annamaria Cassaro, Giovanna Felice , Rita Graccione accompagnati alla chitarra dal maestro Gerlando Costa za hanno commosso la platea con una serenata: Cocciu d’amuri. Cocciu” è il chicco, il seme dell’amore. “Volevo un titolo denso di significato – spiega – e cocciu sintetizza in maniera romantica un amore. Allora cosa c’è più bello che un chicco, una cosa piccola che ti rende immensa la vita. Come il chicco dell’uva, cocciu d’amuri è un seme da cui nasce la vita”.