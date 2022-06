Evacuazione medica dalla ONG Sea Watch 4

Nella nottata di ieri, 21/06/2022, questo Comando è stato impegnato nel coordinamento di un’attività di soccorso in mare, al fine di assicurare alle cure mediche del locale ospedale un migrante di nazionalità bengalese (Bangladesh), a bordo della ong Sea Watch, che accusava dolore toracico e improvvisa perdita di coscienza, con possibile ischemia miocardica.



(L’attività ha visto coinvolti personale dipendente di questo Comando, personale in servizio presso il distaccamento di P.S. di Licata e personale medico del pronto soccorso del locale nosocomio.) Alle ore 22:25 circa, perveniva alla Sala Operativa di questo Comando la richiesta d’intervento per l’evacuazione medica di un migrante a bordo della ong Sea Watch, a circa 6 miglia a sud del porto di Licata. Si disponeva l’uscita della M/V Cp 2093 che giunta sul punto, alle ore 23:05 circa, effettuava, ad opera del personale dipendente imbarcato, il trasbordo del paziente sull’unità militare, per fare successivo rientro, terminate le operazioni di trasbordo, presso il porto di Licata, e sbarcarlo, alle ore 23:50, presso la banchina Marinai d’Italia. Il paziente, in stato di semi coscienza, veniva affidato alle prime cure del personale medico accorso in ambulanza e successivamente trasportato presso il pronto soccorso del locale Nosocomio.