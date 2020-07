Fabaria Rally Historic, la Società annuncia l’annullamento della gara del 5/6 settembre

Agrigento. La Società Sportiva Dilettantistica Proracing ha annunciato l’annullamento del Fabaria Rally Historic. La gara regolarmente iscritta nel calendario nazionale Acisport alla data del 5 e 6 settembre 2020

“Una decisione inevitabile e che ci rende tristi – commenta l’Amministratore Unico della società il dott. Francesco Urso – ma non potevamo fare altrimenti. La situazione epidemiologica presente nella nostra provincia, i nuovi contagi e le restrizioni normative previste dal COVID 19 non ci consentono di procedere con l’organizzazione della manifestazione sportiva con la dovuta tranquillità e con la certezza di potere svolgere la gara automobilistica. Inoltre il protocollo previsto dalla Federazione Sportiva Acisport prevede per ragioni di sicurezza il “ porte chiuse” facendo venire meno ai tifosi la possibilità di assistere al rally per sostenere i propri beniamini”.

Il Fabaria Rally negli anni si è sempre distinto quale momento di sport, di festa e di promozione per tutto il territorio con una conseguente ricaduta positiva per l’economica e per il turismo della provincia considerato che in occasione della manifestazione sportiva si sono riversati lungo le prove speciali migliaia tra appassionati e addetti ai lavori

“La Proracing – conclude Francesco Urso – resta comunque al lavoro per essere pronta a ripresentare nel calendario sportivo 2021 la classica gara automobilistica, non appena le normative nazionali e la situazione epidemiologica in atto nel nostro paese, lo consentiranno”.