Favara. Allerta meteo arancione per la giornata di domani

“La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo arancione per la giornata di domani, con il preavviso di condizioni meteo che si preannunciano avverse con piogge intense e forti venti.

Pur non essendoci al momento le condizioni per provvedimenti di interdizione di luoghi pubblici o sospensione dell’attività didattica, si invita la popolazione a prestare la massima attenzione soprattutto in caso di spostamenti (che vanno ridotti al minimo) e se si transita o risiede in zone a rischio”. Lo dichiara il sindaco Antonio Palumbo