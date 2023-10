Favara. Dal masterclass al Palafiori di Sanremo: Il sogno dei giovani cantanti siciliani

All’Hotel Alba Palace di Favara un’esplosione di talenti musicali: Casa Sanremo LiveBox alla ricerca delle stelle della musica

Nella scorsa settimana, Favara è diventata il palcoscenico di una straordinaria celebrazione della musica e del canto. Presso l’Hotel Alba Palace, Casa Sanremo LiveBox ha condotto audizioni sotto la guida esperta del maestro Ciro Barbato, direttore artistico di Casa Sanremo LiveBox, e di Maria Puca, una talentuosa ricercatrice di nuovi talenti e giornalista dell’ufficio stampa di Casa Sanremo.



L’evento non si è limitato alle audizioni; gli aspiranti artisti hanno avuto l’opportunità di partecipare a un masterclass unico, intitolato “Da Bach al Pop”. Durante il masterclass, hanno appreso i segreti della creazione di una canzone, esplorato tecniche vocali avanzate e compreso come utilizzare efficacemente i social media nell’ambito della musica. È stata un’esperienza che ha aperto nuove prospettive per tutti i partecipanti. L’organizzazione impeccabile dell’evento è stata curata da RifEvents, il partner ufficiale di Casa Sanremo. Il team di RifEvents, composto da Alberto Casà, Valerio e Stefano Vinciguerra, sta attivamente attraversando la Sicilia alla ricerca di talenti musicali straordinari da portare nella prestigiosa città dei fiori.



Le audizioni hanno visto la partecipazione di giovani cantanti provenienti da ogni angolo della Sicilia. Ogni artista è stato guidato e accompagnato al pianoforte dal maestro Ciro Barbato, un’occasione che ha lasciato un’impronta indelebile nei loro cuori e nelle loro carriere. Come madrina dell’evento era presente la cantante Tania Vinciguerra che si è esibita accompagnata dal maestro Ciro Barbato, la scuola di canto Paladium guidata dall’insegnante Lia Minio e l’associazione AIDO con il referente Salvatore Toscano.



Alla fine, un panel di giudici esperti ha valutato ogni esibizione e selezionato positivamente diversi talenti emergenti. Questi artisti avranno l’opportunità straordinaria di esibirsi nel Palafiori di Sanremo durante il prestigioso Festival della Canzone Italiana, che si terrà dal 4 al 10 febbraio 2024. I talenti che si sono distinti includono The Double di Ragusa, Ambra Alioui di Caltanissetta, Serena Andrea D’Orazio da Agrigento, Longo Dennis, Antonio Costa, Sofia Costanza, Beata Occhipinti di Favara e Giulia Russo di Giarre. Ognuno di loro è pronto a portare la loro musica davanti a un pubblico più ampio e ad essere ascoltato dagli autori discografici. Questi giovani artisti stanno per intraprendere un viaggio straordinario, guidati dalla passione per la musica e dal talento innato. L’evento di Favara è stato solo l’inizio di un percorso musicale che li porterà a Sanremo e chissà quali vette potranno raggiungere. Grazie al maestro Ciro Barbato, Maria Puca, RifEvents e Casa Sanremo, la Sicilia sta contribuendo al mondo della musica in modo significativo. La passione, la dedizione e il talento sono gli ingredienti chiave di questa storia musicale che sta appena iniziando.