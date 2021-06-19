IL COMUNE DI FAVARA RENDE NOTO CHE A DECORRERE DAL GIORNO 21 GIUGNO 2021, DALLE ORE 23,00 ALLE ORE 05,00 ED ULTIMO GIORNO IN DATA 26 GIUGNO 2021, SEMPRE DALLE ORE 23,00 ALLE ORE 5,00 SARA’ EFFETTUATA LA PRIMA DISINFESTAZIONE DEL CENTRO URBANO E DEI QUARTIERI PERIFERICI, PERTANTO I CITTADINI NELLE NOTTI DI TALE PERIODO NON DOVRANNO LASCIARE NEI BALCONI E NEGLI SPAZI APERTI, NESSUN PRODOTTO COMMESTIBILE, BIANCHERIA, ANIMALI ETC.
INOLTRE DOVRANNO TENERE BEN CHIUSE TUTTE LE APERTURE DELLE ABITAZIONI. LE VARIE ZONE SARANNO DISINFESTATE SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO:
1. LUNEDI 21 GIUGNO 2021 – AREA DELIMITATA DA: VIA REGIONE SICILIANA, VIA CAPITANO CALLEA E VIALE PIETRO NENNI:
2. MARTEDI 22 GIUGNO 2021 – AREA DELIMITATA DA: VIA REGIONE SICILIANA, VIA CAPITANO CALLEA, VIA AGRIGENTO E VIA PORTELLA:
3. MERCOLEDI 23 GIUGNO 2021 – AREA DELIMITATA DA: VIALE PIETRO NENNI, VIA UGO FOSCOLO, VIA SANT’ANGELO E VIALE BERLINGUER:
4. GIOVEDI 24 GIUGNO 2021 – AREA DELIMITATA DA: VIA PORTELLA, VIA AGRIGENTO, VIA UGO FOSCOLO, PIAZZA LIBERTA’, VIA UMBERTO, PIAZZA CAPITANO VACCARO, VIA MENDOLA, VIA TOSCANA, VIALE PROGRESSO E VIA DON GIUSEPPE ARCIERI:
5. VENERDI 25 GIUGNO 2021 – AREA DELIMITATA DA: VIALE BERLINGUER, VIA SANT’ANGELO, CORSO VITTORIO VENETO E VIALE ALDO MORO:
6. SABATO 26 GIUGNO 2021 – AREA DELIMITATA DA: VIA DON GIUSEPPE ARCIERI, VIALE PROGRESSO, VIA TOSCANA, VIA MENDOLA, PIAZZA CAPITANO VACCARO, VIA UMBERTO, PIAZZA LIBERTA’, CORSO VITTORIO VENETO E VIALE ALDO MORO:
FAVARA. DISINFESTAZIONE DEL CENTRO URBANO E DEI QUARTIERI PERIFERICI
IL COMUNE DI FAVARA RENDE NOTO CHE A DECORRERE DAL GIORNO 21 GIUGNO 2021, DALLE ORE 23,00 ALLE ORE 05,00 ED ULTIMO GIORNO IN DATA 26 GIUGNO 2021, SEMPRE DALLE ORE 23,00 ALLE ORE 5,00 SARA’ EFFETTUATA LA PRIMA DISINFESTAZIONE DEL CENTRO URBANO E DEI QUARTIERI PERIFERICI, PERTANTO I CITTADINI NELLE NOTTI DI TALE PERIODO NON DOVRANNO LASCIARE NEI BALCONI E NEGLI SPAZI APERTI, NESSUN PRODOTTO COMMESTIBILE, BIANCHERIA, ANIMALI ETC.