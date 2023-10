Favara. Il tentativo di sfiducia all’Assessore Schembri non trova il consenso del Consiglio Comunale

Il Sindaco Antonio Palumbo ha dichiarato che solo 10 consiglieri comunali su 24 hanno votato a favore della proposta di sfiducia simbolica all’Assessore ai Lavori Pubblici, Emanuele Schembri. Tuttavia, l’atto, privo di valore giuridico, non ha avuto un impatto significativo nemmeno dal punto di vista politico, data la mancanza di sostegno. In una dichiarazione rilasciata alla stampa, il Sindaco ha sottolineato che molti dei consiglieri di opposizione stessi hanno scelto di non sostenere questa mossa, considerandola strumentale. Il Sindaco ha commentato questa situazione come una sconfitta per coloro che sembrano sempre dire “no” e si oppongono in modo deciso all’amministrazione comunale, persino annunciando che non parteciperanno più alle sessioni del Consiglio comunale finché non sarà rimosso l’Assessore in questione.

Il Sindaco ha manifestato la convinzione che la città potrà fare a meno della presenza di questi consiglieri. Ha osservato come coloro che inizialmente cercavano posizioni nella giunta ora sembrino voler decidere chi dovrebbe dimettersi, un cambiamento di posizione notevole. Tuttavia, il Sindaco ha elogiato il consigliere Pitruzzella per la sua linea di compostezza durante il dibattito, anche se non condivideva le sue obiezioni. Ha inoltre annunciato l’approvazione del nuovo regolamento per la videosorveglianza in città, con l’obiettivo di avviare servizi di controllo per contrastare il problema dell’abbandono dei rifiuti entro l’anno. Il Sindaco ha ringraziato gli uffici e le commissioni consiliari per il lavoro svolto in questo senso. Queste dichiarazioni del Sindaco mettono in evidenza le tensioni politiche all’interno del Consiglio comunale e il desiderio di concentrarsi su questioni concrete, come la sicurezza e la pulizia della città.