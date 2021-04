Favara. Messaggio da parte dell’amministrazione comunale sulle restrizioni COVID 19

riceviamo e pubblichiamo

A causa dell’aumento dei casi da Covid 19 sul territorio comunale, si è ritenuto necessario prendere alcune precauzioni per bloccare il trend di positività. La sospensione del mercato del venerdì è solo l’ultima delle azioni precauzionali predisposti dall’Amministrazione e dagli uffici competenti. La chiusura delle scuole, del cimitero, di alcuni uffici comunali e del mercato, assieme alle restrizioni previste dal DPCM del 2 marzo e del DL n. 30 del 13 marzo che istituisce la zona rossa per le feste pasquali hanno l’obiettivo di contenere la circolazione del virus e bloccare il trend in crescita dei casi di positività. Infatti sono quasi 90 i casi di covid a Favara e il trend è in crescita. Pertanto si rende necessario intraprendere una forte azione precauzionale per scongiurare i livelli di zona rossa.

Il Sindaco

L’Amministrazione Comunale