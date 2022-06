Favara. Presentazione degli eventi previsti per il prossimo week-end

E‘ stato presentato questa mattina presso la stanza del sindaco in piazza Cavour a Favara il ricchissimo week end di eventi previsto a Favara dal 17 al 19 giugno prossimi.

Si parte venerdì, alle 20.30 al Castello chiaramontano, con la messa in scena di “Anime”, con la regia di Antonella Morreale e Franco Sodano. Lo spettacolo è tratto dal celebre “Anime che si chiamano” e tratta il delicato tema delle vittime della violenza mafiosa. Alle 17 del 18 giugno, presso la villa Ambrosini, ci sarà invece l’inaugurazione di “Colori..Amo la Città”, il progetto di valorizzazione e recupero svolto da numerose associazioni e voluto dall’Anfass con il Cesvop. Alle 17.30 sempre del 18 giugno, si terrà la presentazione del libro “Quando i Rangers vennero in Sicilia” di Pasquale Cucchiara al Castello chiaramonte. Domenica, in piazza Cavour, si terrà invece la quinta edizione di “Giochi senza barriere e senza frontiere”, di “Associazioni in Festa”. A partire dalle 15.30 si terranno giochi, momenti di animazione e iniziative di integrazione. Per l’occasione l’area intorno alla piazza sarà chiusa alle auto.



“Sarà un fine settimane non solo dedicato alla spensieratezza, ma anche all’impegno e alla voglia di fare – spiega l’assessore alle politiche sociali Angelo Airò Farulla -. Ringrazio tutte le associazioni per aver contribuito con idee, energie e risorse alla riuscita di questi eventi e ringrazio i dipendenti comunali che consentiranno l’apertura anche serale del castello in occasione degli eventi”.