Favara. Prevenzione Coronavirus. Si sospende momentaneamente il saluto di commiato presso i cimiteri.

Arriva l’ordinanza sindacale che sospende momentaneamente il saluto di commiato presso i cimiteri comunali. Osservando le disposizioni dell’assessorato della Salute, Dipartimento Regionale per le attività sanitarie, anche a Favara, dunque, non si da l’estremo “saluto” al defunto e ai familiari al cimitero. L’ordinanza sindacale, num. 28 del 27 febbraio a firma della sindaca Anna Alba, ha validità immediata salvo altre disposizioni. Già l’Arcidiocesi di Agrigento, seguendo le disposizioni della Conferenza Episcopale italiana e della Conferenza Episcopale siciliana, aveva già divulgato delle direttive, come si può leggere direttamente sul sito www.diocesiag.it. “Per salvaguardare i fedeli dal contagio di Coronavirus- ecco quanto si legge- in via prudenziale si danno le seguenti disposizioni: Si ometta il rito dello scambio della pace; la comunione si distribuisca esclusivamente sulla mano e al calice soltanto il presidente; le acquasantiere siano svuotate”.

(foto: fonte internet)