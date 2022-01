Favara. Rapina in un negozio di ottica

Tutto è avvenuto in pochi minuti. Ha fatto irruzione questa pomeriggio di sabato 8 gennaio. Ha aspettato il momento giusto per entrare nell’ottica, poi lo ha minacciato, armati di un oggetto tra le mani. Con la testa coperta da cappucci e il volto nascosto sotto la mascherina, il rapinatore ha intimato la commessa del negozio di consegnare tutto l’incasso, pari a circa 800 euro ed è scappato a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Per fortuna, solo tanta paura: nessuno è rimasto coinvolto nella rapina. Appena l’ottico è riuscito a dare l’allarme, i carabinieri sono intervenuti sul posto, raccogliendo la testimonianza e visionando le immagini delle telecamere. Le indagini sono in corso per individuare il rapinatore.