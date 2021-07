Un incendio si è sviluppato in tarda mattinata di oggi alla periferia di Favara, con le fiamme che si sono avvicinate anche ad alcune abitazioni nella zona di via Olanda. In azione gli equipaggi del corpo forestale che hanno combattuto con la linea del fuoco per tenerla lontana dai palazzi e domare i roghi. Ad alimentare le fiamme anche le raffiche di vento di Scirocco. Mentre una vasta colonne di fumo nero si è concentrata sulla città visibile a distanza di diversi chilometri.