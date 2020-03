Favara. Sanificazione delle strade. Salvatore Chiarenza: “A Favara Ovest non passerà nessun mezzo per la sanificazione”

Questa sera, giovedì 19 marzo, a partire dalle ore 20.00 le strade di Favara verranno sanificate. Una pratica necessaria per mettere in sicurezza la salute dei cittadini e che si sta avviando grazie alla collaborazione di diverse realtà imprenditoriali locali. Sotto la spinta dei fratelli Vita dell’azienda GEVA, tanti i consensi in questi giorni che si sono maturati. In ultimo anche “Marco Bellavia della D.R.B COSTRUZIONI ,mi ha contattato per mettersi a disposizione della comunità. Ha donato ben 300,00 € per l’acquisto di 200 litri di gasolio per la sanificazione di stasera”, come ha scritto stamattina il vice sindaco Giuseppe Bennica nella sua pagina Facebook. Ma a sollevare un quesito particolare è Salvatore Chiarenza, abitante di Favara Ovest il quale, chiamando telefonicamente il vicesindaco Bennica, ha appreso una triste notizia.

“Ho appreso dall’assessore Bennica che- ci scrive Salvatore Chiarenza- per motivi burocratici, per le strade di Favara ovest non passerà nessun mezzo per la sanificazione. Va bene essere in una fase di transizione,ma in un periodo come quello che stiamo organizzando credo che un’occhio di riguardo ai NUOVI CITTADINI FAVARESI sia concesso. Non entriamo nel merito di quale sia il comune che debba fare la sanificazione a Favara ovest,ma almeno le due amministrazioni si parlino e trovino una soluzione che non ci faccia sentire cittadini di seconda fascia. Faccio appello al buon senso dell’amministrazione di Favara e Agrigento affinché ci diano una risposta”. Noi siamo solidali con i fratelli di Favara Ovest e giriamo a voi l’appello.