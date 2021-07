Favara, sindaco revoca l’incarico all’assessore Varisano: “Venuto meno il rapporto fiduciario”

Il sindaco di Favara, Anna Alba, ha revocato l’incarico all’assessore Adriano Varisano. Le deleghe ad esso attribuite erano a: famiglia e politiche sociali – servizi per l’infanzia – asili nido, scuole materne e refezione scolastica – polizia municipale — rapporto con le associazioni e comunità religiose.

“Nell’ultimo periodo è venuto meno il rapporto fiduciario che ha pienamente goduto l’assessore Adriano Varisano, non perseguendo in pieno l’indirizzo politico-amministrativo”, con queste parole il primo cittadino motiva la scelta fatta.

Il Sindaco quindi, ha constato che, essendosi indebolito il rapporto fiduciario con l’assessore Varisano, in virtù dei reiterati comportamenti tenuti dalla stessa, ha disposto la revoca delle deleghe assessoriali.