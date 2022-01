Favara. Tutti insieme, per far sì che il Comune non perda più le opportunità rappresentate dai bandi pubblici.

Questa mattina si è tenuta la prima riunione operativa di un gruppo di lavoro, la cui costituzione si è arrivati grazie al lavoro di tutta la giunta, che sarà costituito dai dirigenti comunali di area tecnica e diversi liberi professionisti di Favara, tra i quali anche alcuni consiglieri comunali.

“Si tratta di un gruppo di lavoro aperto – spiega il sindaco Antonio Palumbo – che potrà essere integrato con tutti coloro che vogliono dare il loro contributo per recuperare il gap di progettazione e organizzativo che da troppo tempo mortifica la nostra collettività”.

Primi obiettivi saranno l’accesso alle risorse del Pnrr, dei bandi per il recupero dei beni confiscati, e quelle per la rigenerazione urbana.