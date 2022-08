“Favara, una città invasa dai rifiuti! Una situazione intollerabile che danneggia tutto il nostro territorio e il tessuto economico locale!” Lo scrive il consigliere comunale Carmelo Sanfratello con una nota inviata in redazione, di cui alleghiamo integralmente sotto:

“Le periferie e il nostro centro storico, dietro la nostra Piazza Cavour la quantità di rifiuti depositati nelle strade è di vasta portata, con le temperature torride la puzza è nauseabonda! Ancor più grave è il fatto che la città in questo periodo è piena di turisti e favaresi che rientrano per le festività estive! Per colpa di qualche maleducato non può pagare tutta la città! L’amministrazione deve intervenire al più presto alla bonifica delle aree e installare delle telecamere di video sorveglianza, utilizzare anche le telecamere delle attività commerciali presenti nel territorio! Non possiamo girarci dall’altro lato, occorre un’azione di repressione immediata e un chiaro segnale di condanna!”