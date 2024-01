Finanziaria, Pace: “Abbiamo evitato esercizio provvisorio, maxi-emendamento in favore dei lavoratori”

“Dopo decenni siamo riusciti a varare la Finanziaria nei tempi, senza ricorrere all’esercizio provvisorio. Era una nostra priorità e ci siamo riusciti. Un successo per il governo e per i siciliani e le nostre imprese, le quali potranno continuare a lavorare senza i soliti ritardi dei pagamenti”. Lo dichiara il capogruppo della Democrazia Cristiana, Carmelo Pace.

“Una Finanziaria che ha messo al primo posto i lavoratori: dalla stabilizzazione del personale Asu che darà dignità lavorativa a migliaia di famiglie siciliane, alla proroga fino al 2025 per i contrattisti che così – continua – potranno continuare a lavorare senza alcuna interruzione anche nei Comuni che sono in dissesto finanziario”.

“Inoltre, per quanto riguarda le somme destinate ai Comuni per fronteggiare l’emergenza immigrazione, siamo riusciti a far inserire Lampedusa tra i beneficiari. L’arrivo di migliaia di migranti sull’isola tiene costantemente accesi i riflettori sulle emergenze sanitarie che ne derivano e abbiamo il dovere di sostenere i territori nella gestione del fenomeno migratorio”, conclude Pace.