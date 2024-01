Sindaco Palumbo ringrazia: Approvato Emendamento, focus sulla stabilizzazione dei precari

I lavoratori precari del comune di Favara saranno prorogati per tutto il 2025. La notizia segue l’approvazione di un emendamento all’Ars, redatto e sostenuto dai deputati Carmelo Pace (DC) e Serafina Marchetta (UDC), con il supporto bipartisan di parlamentari di centrodestra e centrosinistra, incluso il deputato regionale Michele Catanzaro. Il sindaco Antonio Palumbo esprime gratitudine per il sostegno, sottolineando che questa proroga offrirà un temporaneo sollievo finanziario e consentirà di proseguire nella normalizzazione della situazione economica comunale, mirando alla stabilizzazione dei precari.

Di seguito, la dichiarazione integrale del sindaco: “I lavoratori precari del comune di Favara saranno prorogati per tutto il 2025.

Ieri notte l’Ars ha approvato l’emendamento da noi redatto, sottoscritto e sostenuto dai deputati Carmelo Pace (DC) e Serafina Marchetta (UDC).

Ringrazio in tal senso non solo loro, ma tutti i parlamentari i centrodestra e centrosinistra che hanno comunque in questi mesi supportato il raggiungimento di questo risultato alla Regione, a partire dal deputato regionale Michele Catanzaro

Dal nostro punto di vista questo consentirà di tirare un temporaneo sospiro di sollievo per consentirci di proseguire nella nostra azione di normalizzazione della situazione finanziaria (sette i documenti finanziari fin qui approvati dalla mia amministrazione, uno dei quali aspetta il voto in Consiglio comunale), al fine di riallineare i bilanci mancanti al più presto per poter così raggiungere l’agognata stabilizzazione dei precari”.