Giro di Sicilia 2023 ad Agrigento: ecco come cambiano le linee urbane ed extraurbane

Il Giro ciclistico di Sicilia 2023 si terrà ad Agrigento il 10 e 11 aprile e l’ordinanza O.D. 64/23 ha regolamentato i servizi di trasporto urbano ed extraurbano nel territorio durante l’evento.

In particolare, il capolinea delle linee urbane ed extraurbane sarà spostato in Viale Sicilia dalle ore 8:00 del 10 aprile alle ore 23:00 dell’11 aprile. Inoltre, la linea 4 (AGRIGENTO – FONTANELLE – S. MICHELE – OSPEDALE) avrà un percorso modificato, in partenza dal capolinea solito percorso fino al viadotto all’incrocio con via Imera, svolta a destra per imboccare via Imera, Quadrivio Spinasanta, Via Mattarella e fermata capolinea Stazione Bassa.

Il servizio di trasporto urbano sarà sospeso nella giornata dell’11 aprile dalle ore 12:00 fino al cessato bisogno, con esclusione della linea 4, della linea 5 AGRIGENTO – CALCARELLI e della linea extraurbana AGRIGENTO – MONTAPERTO – GIARDINA GALLOTTI.

Si raccomanda ai cittadini di prendere nota di queste modifiche e di organizzare i propri spostamenti di conseguenza per evitare inconvenienti