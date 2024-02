Guasto alla condotta del Voltano, Aica avvia i lavori di riparazione

Questa mattina, gli operatori di Aica hanno riscontrato un guasto sulla condotta dell’acquedotto Voltano, nel tratto che attraversa contrada Businè, a Raffadali. Per consentire l’esecuzione dei lavori di riparazione della condotta, si è reso necessario sospendere la fornitura idrica alle frazioni di Giardina Gallotti e Montaperto ad Agrigento dove, di conseguenza, la distribuzione idrica prevista per oggi subirà degli slittamenti e/o delle limitazioni. Aica ha già avviato i lavori e al termine riattiverà la fornitura idrica ma la distribuzione, per normalizzarsi, avrà comunque bisogno dei necessari tempi tecnici.