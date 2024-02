Il Sindaco di Favara ribadisce l’opposizione all’antenna di telefonia mobile nella zona di villa della Pace

Il Sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha espresso nuovamente la contrarietà del Comune all’installazione di un’antenna di telefonia mobile nella zona di Villa della Pace. Nonostante gli sforzi compiuti dall’amministrazione comunale per fermare i lavori, la Vodafone ha ottenuto l’autorizzazione ad iniziare gli interventi. “È necessario ribadirlo dopo aver visto alcune polemiche sui social e la legittima preoccupazione di quanti vivono in quella zona”, ha dichiarato il Sindaco Palumbo. “I nostri uffici hanno formalizzato la loro opposizione alla possibilità di realizzare l’impianto, ma nonostante la nostra costituzione in giudizio al Tar è stata al momento data ragione all’impresa.”

Il Sindaco ha annunciato che a fine mese si tornerà in aula per il giudizio di merito, ma nel frattempo la Vodafone è autorizzata ad avviare gli interventi. Inoltre, l’amministrazione aveva invitato i cittadini a costituirsi in giudizio e a formalizzare le loro ragioni per l’opposizione all’impianto, ma in pochi hanno aderito.

“Continueremo ad opporci alla realizzazione di nuovi impianti di questo tipo in città, nei limiti di quanto ci consentirà di fare la legge”, ha concluso il Sindaco Palumbo, ribadendo l’impegno dell’amministrazione a difendere gli interessi e le preoccupazioni dei cittadini di Favara.