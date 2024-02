Sulla violenza di Catania interviene la coordinatrice di Forza Azzurri Maria Antonietta Testone

“Quello che è successo a Catania con la violenza ai danni di una tredicenne a Villa Bellini, dimostra ancora una volta che siamo in una situazione di reale emergenza per quello che concerne il rispetto delle donne.” Lo ha detto la coordinatrice regionale del Movimento Azzurro Donna di Forza Italia, Maria Antonietta Testone, commentando la violenza avvenuta a Catania per cui sono state al momento identificate sette persone.

“Questo ennesimo episodio di violenza bruta ad opera di un branco di giovani ci deve fare riflettere sul fatto che ciò che riguarda i minori chiama in causa noi

adulti che dobbiamo interrogarci e provare ad intervenire per fare in modo che episodi come questi finiscano con l’appartenere al passato e non al futuro.”

“Con Azzurro Donna – conclude Antonietta Testone – continuiamo a sostenere la cultura del rispetto, la formazione nelle scuole, ma anche il potenziamento dei sistemi informatici e l’inasprimento delle pene, perché dire basta alla violenza sulle donne non sia uno slogan ma un vero e proprio credo, un impegno su tutti i fronti”.